Oportunidades de emprego e de investimento atraem pessoas de todo o país para Santiago do Norte

O custo de vida mais elevado, o estresse e a forte concorrência em cidades já

desenvolvidas têm feito com que muitos brasileiros migrem para municípios pequenos do

interior. Durante a pandemia, quando muitas pessoas perderam seus empregos ou tiveram

que fechar seus negócios, esse fluxo de pessoas se intensificou ainda mais.

Em busca de melhor qualidade de vida e mais oportunidades, a família Pereira decidiu sair

de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, e se mudar para Santiago do Norte. A

região é uma extensão urbana do município de Paranatinga que tem se destacado e atraído

moradores e investidores de todo o país.

“São Gabriel já não tinha mais oportunidade para nós, a cidade já tinha estagnado. Então

conhecemos Santiago e resolvemos vir. Compramos o terreno pela internet e arriscamos”,

diz Gustavo Pereira. “Foi além da nossa expectativa, me surpreendeu”, complementa ele,

que mora há cerca de um ano com a família na futura cidade mato-grossense.

Oportunidade de emprego e de investimento

Localizado a aproximadamente 500 quilômetros de Cuiabá, Santiago já abriga mais de 2 mil moradores que, assim como a família Pereira, vieram em busca de emprego e condições favoráveis para quem quer empreender. “A gente veio achando que eu não ia trabalhar, mas abri um salão aqui pra mim e, graças a Deus, a cidade sorriu para a minha profissão”, comenta Cibele Pereira.

São mais de 7 mil hectares divididos em lotes a partir de R$ 36 mil que já contam com

energia elétrica, encanamento de água e ruas asfaltadas, além de diversos comércios que

atendem os moradores. Recentemente, foi inaugurado o primeiro supermercado da região.

Localizado na avenida principal, o Pioneiro, como ele é chamado, já empregou mais de 15

pessoas e ainda tem vagas abertas a serem preenchidas.

Por ser uma cidade em desenvolvimento, constantemente novos empreendimentos e

comércios são abertos em Santiago. Isso faz com que a região sempre tenha muitas

oportunidades de emprego nos mais variados setores. “A gente pretende criar raízes, criar

nossos filhos aqui porque é uma cidade muito boa e nós gostamos muito daqui”, finaliza

Cibele Pereira.

