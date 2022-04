Pagamento do IPTU 2022 deverá ser prorrogado em Rondonópolis

O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, deverá ser prorrogado em Rondonópolis. Com vencimento inicial datado para o dia 15, o imposto tem sido alvo de discussão por conta do reajuste feito em 2022 pelo Poder Executivo. Na Câmara, vereadores tem se manifestado sobre o assunto.

Reginaldo Santos (SD) e Roni Magnani (PSB) pediram ao prefeito a prorrogação. De autoria do próprio Poder Executivo, um projeto de Lei que altera os prazos para o pagamento do IPTU deverá ser votado em sessão extraordinária nesta quinta-feira (14).

Na Justiça, o vereador Paulo Schu (SD) pediu o recálculo do IPTU e protoclou um mandado de segurança coletivo na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis. O Judiciário ainda aguarda mais documentos a serem apresentados pelo parlamentar para, só então, se manifestar sobre o pedido.

Na última terça-feira (11), a reportagem do portal AGORA MT destacou o mandado de segurança e teve acesso a boletos emitidos pela Secretaria Municipal de Receita de Rondonópolis, com os valores reajustados do IPTU 2022.