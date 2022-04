Palmeiras e Flamengo jogam pela Copa do Brasil neste final de semana

Se você está acostumado a ver jogos da Copa do Brasil nas noites dos dias de semana, desta vez será um pouco diferente. Por problemas de calendário cheio, Palmeiras e Flamengo farão os jogos da competição neste final de semana. O Verdão enfrenta o Juazeirense hoje (30), enquanto o Mengão joga com o Altos no domingo (1).

Os dois times adiantaram o duelo entre eles na quarta rodada do Brasileirão, que acabou empatado em 0 a 0 no dia 20 de abril, no Maracanã, para poderem realizar seus jogos da Copa do Brasil nos próximos dias. As duas equipes jogam pela primeira vez na competição, já que os times que disputam a Copa Libertadores não jogam as primeiras fases.

Para chegar na terceira fase, o Juazeirense eliminou o Grêmio Anápolis após empatar em 0 a 0, e foi grande zebra ao eliminar o Vasco nas penalidades após empate em 1 a 1. Agora o time também quer surpreender o Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores.

Já o Altos-PI deixou o Sport pelo caminho na primeira fase ao vencer por 1 a 0 e também precisou dos pênaltis para passar pelo ABC-RN na segunda fase, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Veja onde assistir aos jogos da Copa do Brasil:

Palmeiras x Juazeirense

Data e horário: sábado (30), 21h

Onde assistir: SporTV e Premiere

Altos-PI x Flamengo

Data e Horário: domingo (1), 18h

Onde assistir: Amazon Prime