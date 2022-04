Pantanal e Bonito são opções para conhecer o melhor do ecoturismo brasileiro

O Mato Grosso do Sul abriga dois dos principais roteiros de ecoturismo do Brasil: Bonito e a parte sul do Pantanal, integrada pelas cidades de Anastácio, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário. Não à toa, fazer uma viagem para o estado é sinônimo de um verdadeiro mergulho, não só nas águas de seus rios, como também em uma das maiores biodiversidades do território nacional.

Recentemente, o Pantanal voltou a ganhar espaço na grande mídia, por conta da estreia do remake da novela homônima, na Rede Globo. A nova versão do sucesso dos anos 1990 apresenta as exuberantes paisagens da maior planície alagada do mundo, que é inclusive considerada Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera pela UNESCO.

Porém, o que muitos não sabem é que é possível fazer um roteiro único pelas duas maravilhas sul mato-grossenses, aliando atividades tanto de flutuação e mergulho, quanto de observação de aves e animais silvestres e um day use em uma típica fazenda pantaneira.

A Acqua Studio de Viagens, por exemplo, oferece pacotes que combinam os dois destinos incluindo atrativos como:

Gruta do Lago Azul, cartão-postal de Bonito, considerada uma das maiores cavidades inundadas do planeta;

Estância Mimosa, complexo com dez cachoeiras que oferece uma bela amostra da vegetação da região da Serra da Bodoquena;

Rio da Prata, que proporciona uma das melhores flutuações da região, com várias nascentes, 64 espécies de peixes e animais locais;

Fazenda San Francisco, local típico pantaneiro para a observação da vida silvestre em um Safári Fotográfico, além do passeio de chalana no Corixo São Domingos.

O roteiro tem duração total de cinco dias e inclui cinco passeios, acompanhamento de guia credenciado pelo Mtur, equipamentos para todas as atividades e almoços na Estância Mimosa, Rio da Prata e no Pantanal.