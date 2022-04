Parque Vila Velha (PR) anuncia evento de caça aos ovos para toda a família

O domingo de Páscoa terá um toque especial no Parque Estadual de Vila Velha. As crianças que forem visitar o parque, além de conhecer as histórias que os Arenitos carregam e até hoje encantam todos os visitantes, além das Furnas e da Lagoa Dourada, serão recepcionados por uma equipe de recreação e terão a possibilidade de ir à caça aos ovos de Páscoa, contemplando a beleza do parque.

Durante todo o dia acontecerão diversas oficinas recreativas com a distribuição de kits de doces. E para aqueles que vão aproveitar as aventuras que o parque proporciona, como Tirolesa e Arvorismo, poderão se deparar com a visita do Coelho Aventureiro que irá circular pelo parque realizando diversas atividades, sem custo, junto aos visitantes.

As belezas naturais, especialmente as formações rochosas do Arenitos, são propícios para curtir o feriado em família ou com os amigos. Isso sem falar nas atrações de aventura, que podem criar novas experiências. E com a presença do Coelho de Páscoa e ações específicas para comemorar essa data, o feriado trará uma lembrança afetiva. É a combinação perfeita para quem quer viver um feriado especial”, destaca Leandro Ribas, gestor da Soul Vila Velha, empresa concessionária do parque.

Até o dia 14 de abril, a cada quatro ingressos individuais ou os ingressos + combo aventura, a família ganha um. A compra deve ser realizada somente pelo site do parque, onde é gerado um voucher para retirada do ingresso gratuito na bilheteria do parque, que pode ser utilizado até o dia 30 de abril.