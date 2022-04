Parque Villa Lobos anuncia atração de lazer em São Paulo no feriado de Tiradentes

Sucesso absoluto no Parque Villa Lobos, em São Paulo, o Família no Parque estará de volta em edição especial para o feriado prolongado de 21 a 24 de abril. A programação repleta de atividades ao ar livre acontecerá das 10h às 18h, com infláveis gigantes, como a Baleia e o Galo; parque de trampolins com Bungee Trampolim –indicado também aos pais, avós e tios com idade até 50 anos que quiserem arriscar acrobacias junto com os pequenos-; Jet Boat -barquinho inflável movido por um jato d’água-; Tirolesa, Parede de Escalada; Futebol de Sabão; Pescaria, entre outras atrações.

Para os pequenos entre 1 e 5 anos, há um espaço exclusivo, a Área Kids, onde os pais podem entrar junto para brincar em um circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, escorregadores, entre outras atividades.

“Nosso maior objetivo é proporcionar entretenimento e interatividade a toda família no parque, a céu aberto. Há uma série de pesquisas reforçando o quanto é importante praticar atividades ao ar livre para a saúde das crianças”, comenta Fábio de Francisco, um dos organizadores do Família no Parque.

Família no Parque de Férias no Parque Villa Lobos

Datas: de 21 a 24 de abril de 2022

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque Villa Lobos, entrada principal

Tickets: a partir de R$ 8 – combo com 10 tickets por R$ 60