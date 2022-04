Pátio nega briga com secretária, mas admite dinheiro “jogado fora” e desvios de função na Saúde

Questionado sobre uma suposta discussão que teria tido com a “kamikaze” Izalba Albuquerque em uma ‘seleta’ reunião, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), negou que tal fato tenha ocorrido. A informação circulou nos bastidores nesta semana com direito a relatos de gritos ecoantes e “cadeiras voando”, conforme uma fonte. Indo além, por conta da briga, os aliados estariam rachados.

O motivo do entrevero seria a situação de alguns médicos atuantes em unidades de Saúde do município de Rondonópolis a custos altos e sem produtividade. Uma “farra de horas extras”, desabafou à coluna outro interlocutor. Na suposta reunião, Pátio teria, como se diz, ‘empinado a carroça’ e prometido um “limpa” na Pasta.

Durante um discurso à imprensa, porém, o prefeito lançou o termo “desconheço” ao negar a briga quando perguntado. Se disse feliz com o trabalho de Izalba, que reassumiu o cargo de secretária de Saúde em janeiro deste ano. “Pelé e Coutinho”, reciclou Pátio a comparação já utilizada em outras ocasiões (e sobre outros aliados). “Ser secretário meu sangra um pouco, eu cobro muito, mas estou muito feliz com o trabalho dela [Izalba]”, disse.

Em seguida, o prefeito admitiu o que chamou de “atitudes duras” na gestão da Saúde em Rondonópolis. Segundo ele, “havia alguns profissionais que não estavam nas suas respectivas funções (…) Temos que acabar com qualquer desvio de função na gestão”, disse, com um “mas tive o apoio dela” -em referência à Izalba- entre as frases.

Da produtividade, o prefeito de Rondonópolis falou em “dinheiro jogado fora”, mas não atribuiu publicamente aos contratados qualquer culpa. “Nós marcamos consulta para a população, com especialistas. Cada médico atende uma média de 20 pessoas ao dia, mas estão atendendo atualmente entre 17 e 18 pessoas. Isso porque as pessoas não estão indo. Alguma coisa está acontecendo. Isso é dinheiro jogado fora. Eu pago o médico e a pessoa não vai fazer a consulta, com endocrinologista, gastro, etc. É um dinheiro jogado fora”, disse. Depois completou: “O médico custa R$ 11 mil por mês e eu estou jogando dinheiro no ralo. Isso é um erro que nós temos que arrumar”.