Pedido de internacionalização do Aeroporto Marechal Rondon é encaminhado ao Governo Federal

O Governo de Mato Grosso encaminhou ao Governo Federal o pedido de internacionalização temporária do Aeroporto Marechal Rondon, de Cuiabá, pelo período de quatro meses, até a finalização dos jogos da Copa Sul-Americana, em 1º de outubro.

O secretário-chefe da Casa Civil, Rogério Gallo, destacou que, atualmente, para a liberação definitiva da internacionalização, o aeroporto depende de investimentos e adaptações a serem executadas pela atual concessionária responsável, conforme exigências dos órgãos públicos federais envolvidos no processo, ou seja, independe da atuação do governo estadual.

O ofício foi enviado ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes Cordeiro. E ainda, aos diretores-presidentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Juliano Alcântara Noman e Antônio Barra Torres, respectivamente, bem como ao superintendente regional do Departamento de Polícia Federal em Mato Grosso, Sérgio Mori.

Gallo pontuou que o requerimento leva em consideração o fato de que o campeonato conta com a participação do Cuiabá Esporte Clube, que precisará receber a visita de clubes internacionais na Capital.

“A internacionalização temporária do aeroporto vai permitir pousos e decolagens de aeronaves com as delegações de outros países, por um período mais longo. Sempre vamos apoiar o esporte mato-grossense e nossa intenção nesse momento é evitar que haja prejuízo irreparável à participação do Cuiabá no campeonato internacional”, explicou o secretário.

Gallo lembrou que, à época da Copa do Mundo Fifa 2014, o Aeroporto Marechal Rondon também obteve a internacionalização temporária, permitindo pousos e decolagens de países vizinhos, assim como em 2021, para realização da Copa América. Mais recentemente, no dia 6 de abril, por intermédio do governo estadual, também foi liberado o pouso da delegação do time peruano Melgar para a disputa da Copa Sul-Americana na Arena Pantanal.

O próximo jogo do Cuiabá na Arena Pantanal está marcado para o dia 27 de abril, contra o time uruguaio River Plate. A expectativa é de que uma resposta seja encaminhada pelos órgão federais competentes até lá.