PM prende quadrilha e recupera objetos furtados por organização criminosa

Policiais militares de Cáceres prenderam dois homens e uma mulher em flagrante pelos crimes de formação de quadrilha, tráfico de drogas, furto e receptação, neste sábado (02.04). Na ação, uma grande quantidade de bicicletas, motocicletas, celulares e outros produtos de valor, furtados pelos criminosos, foram recuperados.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 14h30, no bairro Maracanãzinho, a PM encontrou um homem em suspeita, entrando em uma residência conhecida por ser “boca de fumo” com uma cabeceira de cama em mãos. Em revista pessoal, uma porção de cocaína foi encontrada com o criminoso. Questionado sobre a procedência da cabeceira, o suspeito confessou que teria furtado o objeto de uma residência, no mesmo bairro.

Em seguida, os policiais entraram na residência e encontraram os outros dois suspeitos. A mulher revelou que o dono da casa seria seu namorado, que não estava presente no momento. Buscas foram realizadas e, em um cômodo, diversos objetos sem procedência foram vistos. A vítima do furto, que mora no mesmo bairro, foi acionada e identificou que a maioria dos objetos localizados haviam sido furtados de sua casa, sendo eles uma cama de madeira, uma escada de alumínio, cadeiras de fio e botijão de gás.

A PM continuou as buscas e encontrou em um guarda-roupas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 com quatro munições e um revólver .32. Além disso, também foram localizadas uma sacola com quantidade de substância análoga à maconha e uma balança de precisão.

A suspeita ainda revelou a localização de uma residência, no bairro Jardim Cidade Nova, onde haveria outros produtos furtados. Segundo a suspeita, o local seria um “cofre” de uma organização criminosa, onde eram guardados produtos recolhidos das bocas de fumo da cidade. Os policiais se deslocaram para a região e não encontraram nenhum suspeito dentro da casa.

Em seguida, uma mulher se apresentou como proprietária da residência e disse que alugava o imóvel para um homem. A testemunha disse que o morador da casa ficava por pouco tempo na residência e que sempre havia um caminhão descarregando objetos. A proprietária autorizou a PM entrar na casa para realizar buscas, onde foi encontrada uma motocicleta Honda vermelha, que em checagem, constatou-se tratar de um veículo com registro de furto em dias anteriores.

Dentro da casa, os policiais encontraram diversos objetos com características de roubos e furtos, sendo duas motocicletas, 22 bicicletas, mais de 20 celulares, diversos materiais eletrônicos e eletrodomésticos como notebooks, televisores, caixas de som, ar condicionado, além de ferramentas, entre outros objetos de valor.

Diante do flagrante, os três suspeitos localizados no bairro Maracanãzinho receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências cabíveis. Os diversos produtos furtados também foram encaminhados para o local, para fazer contato com as vítimas e providenciar a recuperação.