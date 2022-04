PM prende suspeito de praticar furtos na cidade e recupera veículo

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de furtar um carro. A prisão foi feita na madrugada desta segunda-feira (11), no Centro, em Rondonópolis (MT). O crime aconteceu no dia 8 de abril de 2022. O veículo Fiat Fiorino furtado foi localizado e recuperado pela PM.

A guarnição fazia patrulhamento pela região central, no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Avenida 13 de Maio, quando encontrou o suspeito que foi reconhecido através de imagens da câmera de segurança que registraram o momento do crime.

Conforme informações da Polícia, o suspeito possui diversas passagens por furto.

O indivíduo confessou ter praticado o furto do Fiorino e disse que tinha abandonado o veículo no Bairro Hortência, na Rua João Pessoa.

Diante das informações a PM foi até o local e encontrou o veículo estacionado em frente a quadra 07 lote 19, ainda com as chaves no contato.

O homem foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

MOMENTO DO FURTO: