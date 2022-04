PM recupera produtos furtados de uma transportadora, prende ladrões e receptadores

Cinco pessoas foram presas, duas delas, por furto realizado nesta quinta-feira (06) à uma transportadora que fica no bairro Distrito Industrial, em Rondonópolis-MT e as demais por receptação do produto furtado.

Conforme informações do Sargento Santos Souza da Força Tática, a guarnição teve conhecimento que 10 pneus foram furtados da transportadora, então, iniciaram as buscas e um pouco mais tarde, os militares chegaram até os suspeitos que tinham realizado o furto.

Em checagem foi constatado que quatro dos pneus já havia sido vendido, a PM localizou os compradores que foram detidos e devem ser autuados por receptação e os dois suspeitos por furto.

Todo material foi recuperado e devolvido para a vítima.