Polícia Civil cumpre prisão de autor de homicídio ocorrido no Distrito Industrial

A Polícia Civil em ação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esclareceu e prendeu o suspeito nesta segunda-feira (25), de um homicídio que aconteceu no dia 12 de março deste ano, no bairro Distrito Industrial em Rondonópolis-MT.

A prisão do suspeito ocorreu em Curitiba (PR) em parceria com o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) do estado do Paraná e apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis.

O crime que vitimou Paulo Eduardo da Silva, de 36 anos, conhecido como “Buiu” ocorreu no dia 12 de março no Distrito Industrial em Rondonópolis. A vítima estava realizando reparos elétricos em seu veículo quando foi alvejada por disparos de arma de fogo. Logo após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da DHPP iniciou as diligências para identificar os envolvidos no homicídio, conseguindo informações sobre o suspeito apontado como executor da vítima, que teria fugido para Curitiba logo após o crime.

Com base nos levantamentos, a delegada da DHPP, representou pela prisão preventiva do suspeito que foi deferida pela Justiça. A ordem judicial foi cumprida nesta segunda-feira (25), na cidade de Curitiba, após troca de informações entre as equipes da DHPP Rondonópolis e Cope do estado do Paraná.

Segundo a delegada, as investigações seguem em andamento para identificar o mandante do homicídio e esclarecer a motivação do crime.