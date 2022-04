Politec confirma que corpo localizado no Rio Vermelho é de jovem de 16 anos

A Politec de Rondonópolis confirmou a identificação do corpo localizado na manhã deste sábado (23) como sendo do jovem Vinicius Vieira da Silva, de 16 anos. O jovem havia saído com amigos para nadar no feriado da última quinta-feira (21) e desapareceu nas águas.

Pela manhã, depois de três dias de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo, na altura da Gleba Dom Bosco. Já inchado por conta do tempo sob a água, estava com as pernas ainda submersas e cabeça e tronco na superfície.

Segundo o Corpo de Bombeiros, é provável que o jovem tenha ficado preso a galhos de árvores e vegetação embaixo d’água nestes últimos três dias, o que dificultou o trabalho das equipes. A cor turva das águas também impedia que os mergulhadores tivessem boa visão sob submersos no rio.

Após a localização do corpo, era aguardado o reconhecimento dos familiares e amigos que estavam com Vinicius no dia da tragédia.