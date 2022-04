Por sucessão à Prefeitura em 2024, Aylon não deve vir a Federal

O vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda (PSD), cotado pelo partido como pré-candidato a deputado federal em 2022, não deve entrar na disputa eleitoral em 2022. O projeto político, explicou, foca em 2024, com a sucessão à Prefeitura.

A ideia do PSD era ter um nome ligado ao agronegócio. Para Aylon, porém, a possibilidade de se candidatar neste ano esbarraria nos planos do prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que apadrinha, neste momento, duas pré-candidaturas a deputado federal: a do aliado Paulo José e da esposa Neuma de Morais.

Para evitar o desgaste com Pátio, Aylon prefere recuar. “Eu tenho uma sintonia muito boa com a gestão e não quero que minha possível candidatura atrapalhe os planos do prefeito. Então, se por um lado, o partido quer minha candidatura, eu acabe segurando por outro lado, porque eu não quero ir contra o projeto do prefeito. Por uma sucessão natural, no final da gestão dele, é que o vice seja o candidato e seja o próximo prefeito”, disse. A informação é do jornal A Tribuna.