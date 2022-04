Posse de secretários reúne senadores, federais e estaduais

No evento de posse dos seis novos secretários de Estado, o governador Mauro Mendes (UB) mostrou força política. Reuniu no evento três senadores além de outras 16 autoridades federais e estaduais.

A solenidade contou com a presença dos três senadores da República Jayme Campos (UB), Wellington Fagundes (PL) e Carlos Fávaro (PSD). Também acompanharam a solenidade no Palácio Paiaguás os deputados federais Nelson Barbudo, Carlos Bezerra, Neri Geller e Valtenir Pereira, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, e os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Carlos Avalone, Gilberto Cattani, Allan Kardec, Dr. Gimenez, Janaina Riva, Wilson Santos, Dr. João e Thiago Silva. Além dos suplentes de senadores Fábio Garcia e Margareth Buzetti.

Também participaram da posse o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, secretários de Estado, presidentes de autarquias, a vereadora de Cuiabá, Michelly Alencar, e representantes do setor produtivo.