Potencial de produção de Mato Grosso é destaque no Fórum Brasileiro do Feijão

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedec-MT), irá participar do 8º Fórum do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, que ocorre de 11 a 14 de abril, em Cuiabá. A abertura do maior evento brasileiro do setor de pulses ocorre nesta segunda-feira (11.04), às 18h30, no Centro de Eventos do Pantanal.

Paralelamente ao evento, será realizado o 1º Encontro Latino-americano do Amendoim e Gergelim (Elage), no dia 14.

A Sedec terá um stand disponível no evento para tirar dúvidas sobre feijões e pulses, destacando o potencial de produção no Estado, áreas mais indicadas para essas culturas e prospecção de negócios.

O evento híbrido, que pode ser acompanhado presencialmente ou de forma virtual, é organizado pelo Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses (Ibrafe) em parceria com a Associação dos Produtores de Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigantes de Mato Grosso (Aprofir) e instituições apoiadoras ligadas à cadeia produtiva. Os interessados em participar podem se inscrever AQUI.

Conforme os organizadores, a expectativa é de receber cerca de 500 participantes presenciais e em torno de 300 participações online.

A programação do fórum conta com palestras, painéis e debates que vão abordar temas como a agricultura regenerativa; revolução do biológico ao plant-based; a importância da gestão da energia na agricultura irrigada; perspectivas da tecnologia CRISPR; ampliação da exportação e a diversificação de cultivares, entre outros assuntos. Além de uma feira de negócios.

Dentre os palestrantes mais conhecidos estão o jornalista Alexandre Garcia, o Prof. Dr. da Universidade do Nebraska-EUA, Christopher Neel, o gerente de Agronegócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil), Marcio Rodrigues, o meteorologista, Luiz Carlos Molion e o presidente do Ibrafe, Marcelo Eduardo Lüders.

Durante o evento estarão reunidos na capital mato-grossense os mais importantes produtores de feijão do País. Bem como, os maiores pesquisadores, representantes de sementeiras, importadores e exportadores do Brasil e América do Sul.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, esta é a oportunidade para os integrantes do setor interagir na discussão de alternativas para ampliação do mercado de pulses.

“O fórum é um espaço enriquecedor que promove a expansão de conhecimentos e a troca de informações entre os participantes, com intuito de estimular a implementação de novas tecnologias voltadas para área e proporcionar ambiente propício para fechar negócios”, frisa Miranda.