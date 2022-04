PP desiste de pedir neutralidade de Bolsonaro em disputa no MT

A cúpula do PP – leia-se Arthur Lira e Ciro Nogueira – suspendeu ida ao presidente Jair Bolsonaro (PL) com pedido para que ele ficasse neutro na disputa pelo Senado do Mato Grosso após pesquisa eleitoral dar ampla vantagem de Wellington Fagundes (PL) sobre outros candidatos. O pedido seria feito nesta quarta-feira (6).

A Pesquisa Instituto Mais mapeou a baixada cuiabana, que concentra maior parte dos eleitores, e mostrou Fagundes com 45%, bastante à frente da segunda colocada Coronel Fernanda (12%).

Fagundes já era mesmo o candidato de Bolsonaro, antes das pesquisas, e após o bom resultado Lira e Nogueira jogaram a toalha pela neutralidade do presidente. Soma-se a isso o fato de que o candidato do partido, Neri Geller, ocupa a última posição, com 4%. A reportagem é da agência CMA.