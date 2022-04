Prazo para pagar IPTU com desconto encerra na terça-feira (03)

A Prefeitura de Rondonópolis comunica aos contribuintes locais que desejam quitar o seu IPTU que o façam até a próxima terça-feira (03), pois poderão se beneficiar de descontos de até 20%.

Lembrando que essa modalidade de desconto vale para as pessoas que optarem pelo pagamento a vista em cota única.

Para os que optarem pelo pagamento parcelado essa modalidade contempla oportunidade de pagamento em até oito quotas (parcelas) que devem ser pagas até o dia 15 de cada mês.

Os carnês com os boletos já foram enviados aos contribuintes pelos Correios. Todavia, há outra comodidade ofertada pela Prefeitura, que é a consulta on-line por meio do seu portal digital.

Lá o munícipe pode verificar tanto a inscrição do imóvel, quanto imprimir o boleto do IPTU. Para tanto, é só entrar no site www.rondonopolis.mt.gov.br e acessar o link “Cidadão”. A inscrição pode ser encontrada clicando em “Consulta Código Imóvel”. Então, deve-se informar nos espaços disponíveis o bairro, a quadra e o lote. Na sequência, copia-se o número de verificação e se aciona “Consultar”. Já os boletos podem ser impressos ao entrar em “IPTU” e comunicar o CPF ou CNPJ e o código do imóvel. Depois basta clicar em imprimir.

Ressaltando que o prazo dilatado, é resultante de uma Lei que o prefeito José Carlos do Pátio sancionou, na tarde de quinta-feira (14), a lei 12.173/22 que permite ao cidadão iniciar o pagamento do tributo até essa data, e pode ser conferida no Diorondon 5.175 de 14 de abril de 2022.