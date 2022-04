Preciso lavar o cabelo todos os dias?

Quando pensamos nos cuidados com o cabelo, é comum que surjam algumas dúvidas: com qual frequência devo lavar os cabelos? Lavar todos os dias estraga os fios? Ficar muito tempo sem lavar pode causar doenças? A verdade é que não há uma regra de periodicidade para a lavagem do cabelo, dependendo muito do tipo dos fios, da região em que a pessoa vive e, claro, do bom senso. Quem tem cabelos mais oleosos deve sim lavá-los diariamente. Já quem tem fios mais secos pode lavar dia sim, dia não.

Cuidados pós-lavagem

Independentemente da frequência, lembre-se de secar o cabelo gentilmente com a toalha para evitar danos. A água tira as fontes de resistência dos fios, deixando-os mais fracos e propensos à quebra. Por isso, nada de esfregar para secar. Dê leves amassadas apenas para retirar o excesso de água.

Além disso, usar o protetor térmico após as lavagens também está entre hábitos saudáveis para proteger o cabelo de agressões externas, como o sol, o vento e, claro, o uso de secador ou chapinha.