Prefeito se reúne com moradores do bairro Maria Vetorasso e destaca obras a serem concluídas e realizadas

O prefeito José Carlos do Pátio (Solidariedade) esteve presente na noite desta quarta-feira (13), no Salão Múltiplo de uso do bairro Maria Vetorasso, em Rondonópolis-MT, com o objetivo principal de relatar melhorias para o local.

Esteve presente além do prefeito, secretários, vereadores, presidentes de bairros e os moradores que compareceram em grande número.

A reunião foi para deixar a população ciente das obras de pavimentação, construção de Unidade Básica de Saúde e também de uma creche, ampliação e reforma na Escola Maria Aparecida de Souza Vetorasso e também conclusão da área de lazer, algumas das melhorias já estão em andamento e a pavimentação deve iniciar ainda neste mês de abril.

“Aqui nós vamos asfaltar, vamos construir uma creche, estamos reformando a escola e as obras de área de lazer serão retomadas, vale ainda ressaltar que todas as melhorias estão sendo realizadas por meio de recurso próprio, finalizou Pátio”.