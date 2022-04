Prefeitura encaminha projeto para leilão de 10 lotes em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei número 188/2022 que dispõe sobre a alienação, mediante leilão, de um total de 10 áreas públicas sem uso em Rondonópolis. A proposta foi aprovada pela Casa de Leis em regime de urgência nesta quarta-feira (20) e encaminhada à sanção do prefeito, que deve ocorrer já na próxima semana.

Com o leilão, a expectativa do Município é arrecadar em torno de R$6 milhões, tendo como critério a venda elo maior preço, em três parcelas (uma entrada e mais duas). Os 10 terrenos estão localizados em áreas diversas, como Sagrada Família, Vila Birigui, Tancredo Neves, Cidade Salmen, região do terminal rodoviário, etc. Após a sanção do prefeito, cabe à Prefeitura dar abertura aos editais e a publicação do certame nos meios de comunicação.

O vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito na Casa de Leis, argumenta que o Município tem adquirido áreas para investimentos públicos e a venda dos lotes servirá para incrementar o orçamento municipal. “O dinheiro arrecadado por meio dos leilões destas áreas poderá ser alocado em projetos habitacionais, de infraestrutura nas imediações dos distritos industriais ou edificações, como creches e escolas”, diz.