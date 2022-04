Prefeitura inaugura o CMEI – João Cesar Domingos no Jardim Bela Vista

A Prefeitura inaugurou oficialmente na manhã desta terça-feira (19) as obras de construção da nova creche CMEI – João Cesar Domingos, localizada na Avenida Dep. Emanuel Pinheiro nº 2.203 no Jardim Bela Vista.

A unidade que foi construída com recursos próprios do município, na ordem de R$ 2.686.426,72 possui dois agrupamentos e atende 325 crianças de sete meses de vida, a 5 anos de idade.

Conforme a diretora da unidade professora Maria de Fatima Pereira Córdova a equipe da unidade realiza um trabalho diferenciado no atendimento a sua clientela, pois pretende que a unidade seja uma referência em atendimento na região.

A unidade escolar infantil leva o nome de João Cesar Domingos um servidor público municipal e ex-candidato a vereador, com relevantes serviços prestados à população, e morto em 20 de setembro de 2012.

Em sua fala o prefeito lembrou do assessor e amigo, ressaltando a sua determinação e o seu empenho no cumprimento de suas atividades, chegando a dizer aos presentes e à mãe de João César, Dona Nícia Domingos, que diante de tantas qualidades e o seu comprometimento com a causa pública, se estivesse vivo, hoje ele seria um secretário seu. José do Pátio chegou a afirmar que era um admirador da conduta e comprometimento do ex-assessor, tendo-o como uma pessoa objetiva e de resultados e que teria condições inclusive, de vir a ser prefeito da cidade, dado o seu talento e competência.

A irmã do homenageado, Ester Maria da Silva Santos, falou em nome da família e agradeceu a homenagem póstuma ao irmão João Cesar dando o seu nome à escola infantil, se disse honrada e lembrou que o irmão trabalhava incansavelmente desde muito cedo pela realização de seus sonhos e ajudar os seus semelhantes. E completou: “Infelizmente isso não foi possível quisera o destino nos impediu de realizar esse desejo. Mas vocês hoje resgataram a memória de alguém que realmente merecia uma homenagem como essa. Não poderia ser um lugar melhor que esse, pois aqui começa a formação do caráter humano (crianças). Que este lugar seja de paz, e que as crianças que por aqui passarem, recebam a formação que as possibilitem ser cidadãos do bem. O mundo está carente de pessoas do bem”, externou.

Finalizando a sua fala Ester ainda usou uma expressão do Padre Fábio de Melo que diz que: A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo essa dor se aquieta, se transforma em silêncio que espera pelos braços da vida encontrar”.

Além de diversos secretário municipais e vereadores, incluindo o Presidente da Câmara de Vereadores Roni Magnani, a solenidade contou com a ilustre presença do Padre Lothar Bauchrovicz, um importante líder religioso do município, e amigo e mentor espiritual do prefeito José Carlos do Pátio, que fez questão da presença do religioso, a quem estima e se espelha nas realizações em prol dos menos favorecidos.

Ao final, o prefeito anunciou a entrega de mais oito creches nas próximas oito semanas. “Nós iremos entregar uma nova creche por semana nos próximos dias. Desde o início da nossa segunda gestão, já construímos 25 creches e devemos anunciar em breve, novas unidades em diversos bairros da cidade”, garantiu o prefeito Pátio.