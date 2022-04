Prefeitura inicia campanha de vacinação infantil contra influenza e sarampo

A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis iniciou na manhã deste sábado (30) nos mais de 50 postos de saúde da cidade, a Campanha Nacional de Vacinação Infantil contra o vírus da gripe influenza e, sarampo que ainda não foram imunizados dentro dos grupos alvos.

Paulo Padim, gerente do Departamento de Saúde Coletiva da SMS, falou durante abertura da campanha na ESF-Mathias Neves: “estamos contentes com o início da vacinação infantil contra o vírus influenza e o sarampo, pois os pais entenderam a mensagem e estão trazendo as suas crianças para se vacinarem. Apesar de ainda não estarmos no período mais crítico do ano (inverno) infelizmente muitas crianças já apresentam o quadro gripal e algumas estão internadas nas unidades de saúde da cidade, incluindo UTI. Por isso a nossa preocupação em que os pais tragam seus filhos para se imunizarem”, alertou.

Ainda conforme Paulo Padim, a meta de vacinação infantil na cidade é vacinar cerca de 20 mil crianças até cinco anos de idade. A vacinação para os idosos acima de 60 anos, já se iniciou, mas segundo ele, apenas 3,5 mil compareceram, e esse número ainda está muito aquém da meta estipulada que é alcançar 12 mil indivíduos nessa faixa etária.

Ele faz alerta a esse público específico, porque como disse, “um idoso pode contrair a gripe e evoluir para uma situação de pneumonia, podendo vir a ser internado e até apresentar outras complicações. Então essa vacina da gripe já se tornou uma situação de rotina, todos os anos as pessoas são vacinadas, tanto os idosos, as crianças, e os profissionais de saúde. Então a gente pede que venham tomar a sua vacina”, conclamou Padim.

ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA

Vale destacar que os maiores de 60 anos recebem a vacina contra influenza. As crianças entre seis meses e cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e os trabalhadores da saúde dos setores públicos e privados são o público alvo das duas campanhas. Lembrando que todos os grupos podem realizar a atualização da carteira desde que as vacinas sejam compatíveis de serem aplicadas no mesmo dia.

Reforçando que durante toda a campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão abertas para atendimento ao público das 7h às 17h, sem pausa para o almoço, dessa forma favorecendo aos trabalhadores que não conseguem ir durante o horário comercial.

POSTO MÓVEL

Vale destacar que também nesse sábado (30) a partir das 13h às 17h, o ônibus da vacinação estará atendendo no Parque de Diversão localizado em frente a rotatória do Anel Viário, na Avenida Governador Júlio Campos com a Avenida dos Estudantes, onde a criança que for imunizada no local vai ganhar um bilhete para brincar no parque.