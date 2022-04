Presidentes Biden e Macron conversam e planejam novo diálogo sobre guerra na Ucrânia

Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e o dos Estados Unidos, Joe Biden, falaram por telefone nesta segunda-feira (25), um dia após a vitória do francês nas eleições presidenciais e concordaram em estabelecer nova conversa, mais longa, para discutir a guerra da Ucrânia.

Segundo fontes do Palácio do Eliseo, o chefe de Estado americano parabenizou Macron pelo resultado nas urnas, em que o francês recebeu 58,8% dos votos no segundo turno e se reelegeu, ao superar a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen.

Os dois presidentes concordaram em realizar um novo diálogo por via telefônica, para falar sobre a guerra da Ucrânia, concretamente, sobre o apoio ao país, sobre a pressão na Rússia para avançar nas negociações, assim como outras questões sobre garantias de segurança.

O desejo da França é debater, além disso, o reforços nas relações entre os Estados Unidos e a União Europeia, e continuar os compromissos dos dois países nos grandes desafios globais “em que uma colaboração próximas é essencial”.

“Sobre tudo, no que diz respeito aos desafios globais, vinculados à guerra na Ucrânia, como a segurança alimentar”, apontaram as fontes do Eliseu.

A declaração se refere à iniciativa FARM, para garantir a segurança alimentar dos países mais vulneráveis, onde o conflito pode criar tensões por escassez e altos preços.