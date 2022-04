PRF registra queda de 83% em acidentes envolvendo pessoas feridas nas rodovias de MT

Ao longo do período da Operação Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações nas rodovias federais do estado do Mato Grosso. Com atenção especial a prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, porém sempre atentos em combater a criminalidade nas rodovias federais.

Embora o número de acidentes tenha sido o mesmo que em 2019, houve uma significativa redução dos índices envolvendo pessoas feridas, 83% de diminuição em relação ao mesmo período da última operação. No total foram registrados 25 acidentes, 6 pessoas ficaram feridas e 5 vítimas fatais.

O reforço no policiamento e na fiscalização resultaram em 4.096 pessoas fiscalizadas e 3.981 veículos verificados.

Apesar de todo o esforço e intensificação das ações, foram registrados vários flagrantes de desrespeito às leis de trânsito e condutas imprudentes nas rodovias federais que cortam o estado do Mato Grosso.

Durante as fiscalizações, foram feitos mais de dois mil testes de alcoolemia que resultaram em 62 casos de embriaguez ao volante. Além disso, foram constatados 124 condutores sem utilizar o cinto de segurança e 136 infrações de ultrapassagens indevidas.

Conscientização no trânsito

Responsável por grandes tragédias nas rodovias federais, as ultrapassagens indevidas provocam muitas mortes todos os anos no Brasil. Muitos dos acidentes fatais decorrem de colisões frontais que foram provocadas por ultrapassagens. Por esse motivo que a PRF chama a atenção aos riscos da manobra quando realizada de forma irresponsável.

As principais infrações de trânsito flagradas pelos policiais ainda são as que tem maior gravidade e podem resultar em acidentes com vítimas fatais. Os dados ainda demonstram que o comportamento de muitos condutores coloca em risco a segurança de todos os usuários das rodovias, sendo necessária a conscientização de cada cidadão envolvido no trânsito.

Criminalidade

Além das fiscalizações voltadas para a segurança no trânsito, a PRF atuou no combate à criminalidade, cumprindo mandados de prisão, recuperando veículos roubados/furtados, detendo pessoas pelos mais variados tipos de crimes e combatendo o tráfico de drogas. Foram apreendidos mais de 30 kg de maconha, 16 pessoas foram detidas por diversos crimes e 4 veículos foram recuperados.