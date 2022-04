Primavera do Leste é palco de um dos maiores festivais de música de MT

Em Primavera do Leste, talento se faz em casa e dar oportunidade para esses artistas é uma missão levada a sério. Todo ano, a cidade realiza o Festival Musical Prima Canta, um concurso de calouros nos moldes de grandes programas de televisão como, The Voice, X-Factor, Ídolos, American got Talent.

Seu objetivo é encontrar o melhor intérprete nas categorias: Gospel, MPB, Sertanejo, cantores Infantis e, também, os melhores compositores na categoria Música Inédita. A novidade desta edição fica por conta da Instrumental. Neste ano, o evento acontece de 03 a 07 de maio, no Lago Vô Pedro Viana, a partir das 18h.

Os primeiros colocados são premiados com troféu e uma quantia em dinheiro

O Prima Canta anualmente reúne mais de 100 concorrentes, sendo um dos mais tradicionais festivais de música de Mato Grosso, e neste ano, está marcado de 3 a 7 de maio, no Lago Municipal Vô Pedro Viana, em meio às festividades de 36 anos do município.

“Acreditar na arte é o grande diferencial do nosso município. Esperamos que o Prima Canta continue revelando cada vez mais talentos e seja a oportunidade de mudança na vida de muitos primaverenses”, ressalta o prefeito Leonardo Bortolin (MDB).

“Existem centenas de talentos escondidos em nossa cidade e nosso papel é dar oportunidade de florescer a esses grandes artistas que tanto nos orgulham. Não adianta gerir uma cidade, se não for para as pessoas e com as pessoas”, pontua o vice-prefeito Ademir Goes (União Brasil).

Despertar da vocação

O festival vem colhendo frutos do seu trabalho desde as suas primeiras edições. A jovem Julia Sartori, 17, cantou pela primeira vez em público no Prima Canta , aos 10 anos.

Ela participava do Centro Social Dom Bosco, em Primavera, onde fazia aulas de dança e canto, sendo incentivada a mostrar seu talento no Prima Canta.Com a música ‘Aquarela’ ela ganhou naquele ano, na categoria infantil. Desde então sempre participou.

“Eu e o Prima Canta temos uma relação muito especial, após minha primeira apresentação cheguei a conclusão que queria ser cantora e descobri minha paixão pela música”, explica. Hoje, ela canta em barzinhos, pubs, boates, eventos na cidade e fora, fazendo até abertura de shows de cantores consagrados, como Bruno e Barreto, Cezar e Paulinho e Atair e Alexandre

Julia já lançou as músicas ‘Só Ela Namorava’ e ‘Homem Fraco’, esta última, uma composição dela com a irmã, com mais de 100 mil plays no Spotify e clipe no YouTube. Feliz com o poder de transformação social que o evento lhe proporcionou, Sartori sempre incentiva cantores, e principalmente crianças a subir no palco. “Prima Canta é uma experiência incrível”.

De acordo com o Secretário de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, Wanderson Lana, a música tem um papel transformador na sociedade, sendo muito importante no processo de ensino, aprendizagem, desenvolvimento pessoal, interação e auto estima.