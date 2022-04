A poucos meses das eleições, Primavera do Leste-MT exibe alto índice de pessoas com título de eleitor cancelado. O prazo para regularização encerra no dia 4 de maio.

Em entrevista à TV Primavera, o chefe do Cartório Eleitoral, Rodrigo Filippini, esclarece que dos 57 mil eleitores de Primavera do Leste, 8 mil estão com o título cancelado.

Confira abaixo a entrevista e fique por dentro do prazo final para regularização: