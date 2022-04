Primavera recebe mutirão da Energisa e vai ter investimento de R$ 20 milhões em três anos

A Energisa realiza nos dias 19 e 20 de abril mais uma etapa do projeto ‘Energia que Transforma’. O mutirão reúne serviços de atendimento e manutenção em dois dias de ação conjunta. As atividades serão realizadas desta vez na Praça de Eventos, na Avenida São Paulo, em Primavera do Leste.

A maior frente da ação será de operação e manutenção. Mais de 20 equipes vão percorrer a cidade e regiões rurais, trazendo melhorias na qualidade do serviço prestado. Alguns exemplos são as podas de árvores que estão tocando na rede, endireitar postes e troca de equipamentos, além da limpeza de fios inativos de telefonia, internet e TV a cabo.

Além disso, uma grande tenda de atendimento será montada na cidade para que os clientes possam esclarecer dúvidas e buscar serviços como ligação e religação, segunda via de conta, negociações, recadastramento rural e inclusão na Tarifa Social. O trabalho será acompanhado por funcionários do CRAS, que também vão fazer o cadastramento de famílias para fazerem parte de programas de apoio social e no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O ambiente criado na praça terá climatização e estrutura de apoio aos clientes.

Também será feita a troca de graça de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, que consomem menos energia. Para efetuar a troca, os clientes deverão ter em mãos uma conta de luz ou o número da unidade consumidora. Além disso, o caminhão do ‘Programa Nossa Energia’ vai mostrar à população como economizar na conta, com atividades para crianças, jovens e adultos.

Primavera ganha nova subestação

Além do mutirão, a Energisa prevê investimentos no município para os próximos anos. Até 2023 uma nova subestação será entregue aos moradores, expandindo a potência de distribuição de energia em Primavera do Leste. Só nesta obra serão aplicados mais de R$ 12,5 milhões. “Essa obra vai praticamente dobrar a capacidade de distribuição de energia na cidade, especialmente na zona urbana, que cresce a olhos vistos impulsionada pelo nosso agronegócio”, detalhou José Nelson Quadrado Júnior, gerente de operações da empresa.

Voluntários da Alegria

A ideia do Energia que Transforma é unir serviços e apoiar medidas que gerem o desenvolvimento social e econômico das diversas regiões do estado. Em Primavera, a Energisa vai apoiar a ONG Auto Estima, que vai doar cestas básicas, roupas e calçados para indígenas da aldeia Xavante T’so Repre, que fica na zona rural da cidade. A distribuidora fará o patrocínio para o transporte dos voluntários e a doação de kits para as crianças. “Nosso compromisso vai além de levar energia. Nós temos muito orgulho de estar aqui e deste estado”, destacou Ana Carolina Ribas, gerente de projetos da Energisa em Mato Grosso.

Serviço

Energia que Transforma

Abertura: 19 de abril, 7h30

Local: Praça de Eventos, na Avenida São Paulo, em Primavera do Leste.