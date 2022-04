Programa Nota MT beneficia 149 entidades sociais com R$ 110 mil

O sorteio “Mensal Março” do Programa Nota MT contemplou, além dos 1.001 consumidores, 149 instituições sociais. As entidades foram indicadas pelos sorteados e vão receber R$ 110 mil, correspondente a 20% das premiações de R$ 500 e R$ 10 mil. O sorteio aconteceu na quinta-feira (14.04), com a participação do secretário de Fazenda, Fábio Pimenta.

As duas entidades mais beneficiadas pelo programa são da Capital sendo a Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC) a maior favorecida. Ela foi indicada por 162 ganhadores e irá receber R$ 18.100. Já o Hospital de Câncer teve 83 indicações nesse sorteio e irá receber R$ 10.200,00.

No interior do estado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) – Alice Augusta Oliveira, de Alta Floresta, será a maior beneficiada e irá receber R$ 3.800,00, seguida da APAE de Barra do Garças com R$ 3.600,00. A APAE Escola Especial “Criança Esperança”, de Mirassol D’Oeste, também foi indicada pelos sorteados e será favorecida com R$ 3.100,00.

Duas outras entidades que sempre são indicadas por ganhadores dos sorteios do Nota MT são o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, localizado em Várzea Grande e a Associação Protetora dos Animais do Município de Sinop (APAMS) que serão favorecidas com R$ 2.600,00 e R$ 2.100,00, respectivamente.

Atualmente o Nota MT possui 206 entidades cadastradas, das quais 201 já foram contempladas com 20% das premiações sorteadas. Ao todo, o Programa já repassou R$ 3.977.700,00 para as instituições.

Doe Sua Nota

O Doe Sua Nota é uma funcionalidade do Nota MT que possibilita ao contribuinte mato-grossense beneficiar uma instituição social da sua escolha independente de sorteios. As entidades devem ser cadastradas no Programa e atuarem no estado.

A modalidade irá distribuir o montante de R$ 2 milhões, dividido em quatro campanhas de R$ 500 mil cada. A campanha atual é a “Cavalhada” na qual podem ser doados os documentos fiscais emitidos entre 1° de abril e 30 de junho deste ano, sendo o prazo final para realizar a doação dia 10 de julho.

Para fazer a doação o consumidor deve solicitar e emissão da nota fiscal em suas compras, porém não deve ser incluída a identificação por CPF ou CNPJ. Depois é preciso acessar o site ou aplicativo do Nota MT, informar a chave do documento fiscal ou apontando a câmera do celular para o QR Code, depois selecionar a cidade e escolher a entidade social.

Outra forma de doar a nota fiscal, é depositar o documento dentro das urnas que são colocadas nos estabelecimentos comerciais do estado. A disponibilização das urnas é de responsabilidade de cada entidade social, assim como a coleta e leitura das notas ficais para contabilizar a doação.