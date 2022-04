Projeto de lei caro demais da conta, sô!

Um recente levantamento feito pelo jornalista Robson Morais, nosso dileto colega, deixou alguns vereadores de Rondonópolis constrangidos. É que a reportagem dava conta da baixa produtividade legislativa da Câmara Municipal. Alguns edis contestaram os números e pediram oportunidade de falar a respeito, que prontamente foi concedida pelo colega e por este veículo; mas, só choveram no molhado. Em vez de contestarem os números, preferiram explicar o porquê de tão poucos projetos terem sido apresentados.

Não é o número reduzido de projetos de lei que me preocupa, e sim a qualidade dos mesmos. A maior parte deles diz respeito à denominação de logradouros e homenagens.

Bom, é claro que projetos que nomeiam as ruas da cidade são necessários e nunca deixarão de existir. No ritmo que cresce, Rondonópolis sempre contará com novos empreendimentos imobiliários e, por consequência, novas ruas, que precisarão de nomes. Outrossim, é justo reconhecer o feito de alguém parabenizando-o publicamente por isso, o que se faz por meio das moções de aplauso apresentadas pelos vereadores. Portanto, nada de errado até aqui.

O que me incomoda, de fato, é a ausência de projetos significativos para a nossa comunidade. Dirão que aos vereadores não é dado criar órgãos públicos ou despesas para o poder executivo. É verdade. Qualquer projeto apresentado por um vereador nesse sentido padece de um mal insanável que é o “vício de iniciativa”. Mas, os vereadores têm total liberdade de discutir e emendar, se for o caso, os projetos que cheguem à Casa de Leis encaminhados pelo Prefeito. Isso não tem sido feito.

A atualização das leis é necessária e, em nosso modelo de organização política, que prima pela tripartição do poder em executivo, judiciário e legislativo, cabe a este último fazê-lo. Realmente, não sei se todos os 21 vereadores escolhidos pela população nas últimas eleições estão a par e à altura desse nobre mister.

Poucos deles, com efeito, se preocupam com isto. Preferem exercer o mandato pelo povo conferido como uma espécie de despachante municipal, um resolvedor de problemas da comunidade. Conseguem uma vaga na creche para um, uma ambulância para outro, uma vaga no hospital para mais alguém. Em todos esses casos, a atuação do parlamentar é provocada pela ineficiência da administração pública. Que absurdo.

Fiz uma conta. Com um salário de R$ 10 mil e com o recebimento de outros R$ 10 mil a título de verba indenizatória, os vereadores, somados, custam ao município, mensalmente, R$ 420 mil (sem contar salário de assessores e servidores públicos da Câmara Municipal). Nesses 15 meses da atual legislatura, o povo de Rondonópolis já pagou incríveis R$ 6,3 milhões de reais aos nobres edis. Como, nesse mesmo período, eles apresentaram 207 projetos de lei, cada um saiu pela bagatela de R$ 30.434,78. Como diria o mineiro: caro demais da conta, sô! Aqui, a gente diz de outro jeito: dou conta disso não!