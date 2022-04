Projeto oferece palestras em escolas sobre o risco de conteúdos impróprios na internet

Em tempos de fácil acesso a meios digitais de informação, práticas culturais banalizadas, como a pornografia, podem trazer sérios riscos a crianças e jovens. Para prevenir e educar, o projeto ‘Diga Não à Pornografia’ oferece palestras gratuitas nas escolas públicas e privadas sobre o tema. A iniciativa, que tem como público alvo estudantes a partir de 12 anos, acontece em ambiente online, e pode ser agendada pela internet (link aqui).

Encabeçado pela educadora, escritora e pesquisadora Letícia Balducci, o projeto foi selecionado na categoria Culturas Urbanas do edital MT Nascentes, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O objetivo do trabalho é proteger as crianças de predadores sexuais que rondam diversos ambientes da rede de computadores e ainda orientá-las sobre os perigos de se consumir conteúdo adulto.

De acordo com Letícia Balducci já é comprovado cientificamente que o acesso a este tipo de material pode trazer danos imediatos como ansiedade, depressão, mudanças comportamentais e sexualização precoce. “A longo prazo, o impacto do acesso contínuo a materiais pornográficos pode alterar a rede de conexões neurais, causar vício e dificuldades no relacionamento com outras pessoas”, explica.

A especialista defende que a situação deve ser discutida dentro da escola e com uma linguagem e técnicas adequadas. “Para alguns pais, na tentativa de salvaguardar os filhos, o assunto é um tabu. Muitos defendem que isso pode antecipar a sexualização da criança e adolescente. Mas essa atitude acaba levando o adolescente a ter como única fonte de informação a Internet”, conclui.

Por que pesquisar sobre os efeitos da pornografia?

Letícia Balducci conta que quando começou a lecionar, viu pela primeira vez uma criança de 9 anos consumindo conteúdo adulto. Naquela ocasião, o computador do laboratório de informática da escola era usado para este fim. Com o tempo, outras cenas em ambiente escolar foram impactando a pesquisadora, como a cantoria e coreografia de músicas que exaltavam a sexualização. Quem dançava nem sempre tinha a percepção dos gestos que performava, apenas reproduzia.

Depois, com a popularização dos celulares e jogos, a situação ficou ainda mais preocupante e a pergunta que não saía de sua mente era “o que posso fazer para combater isso?”.

Então, começou a fazer pesquisas e trilhar um caminho de conhecimento que a levou a construir o Instagram @especilistaX. No espaço, a educadora compartilha informações e dá dicas de como se desvencilhar do vício em conteúdo pornográfico, como controlar a entrada do material dentro do ambiente domiciliar e afastá-lo das crianças.

Agora, a proposta é ir para o contato direto com as crianças, que são vítimas em potencial deste tipo de conteúdo e prevenir, por meio da educação, a ação de predadores sexuais.

Serviço

Palestra gratuita “Diga Não à Pornografia”

Custo: gratuito

Inscrição de escolas: https://materiais.livrementeescolas.com.br/lp_especialista-x