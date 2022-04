PT apresenta nomes ao Governo e Senado

Com a missão de garantir o palanque eleitoral do ex-presidente e pré-candidato ao Planalto me 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores apresentou, enfim, nomes do partido para concorrer ao Senado e Governo nestas eleições.

O discurso é o de defesa do espaço à campanha lulista no Estado. Para o Governo, o grupo, liderado pelo atual deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Ludio Cabral, apresentou os professores universitários Domingos Sávio da Cunha Garcia (Unemat) e Reginaldo Araújo (UFMT). Já para o Senado, o agrônomo James Cabral, irmão de Lúdio.

Os nomes foram apresentados, mas estão longe de ser consenso dentro do partido. Historicamente dividido -quando não, rachado-, o PT possui em Mato Grosso um segundo grupo, liderado pelo também deputado estadual Valdir Barranco, que não parece estar de acordo com as indicações.

Problema do PT e dos partidos que compõem a federação (PV e PCdoB) é que o mercado, digamos, está escasso. A esquerda segue em dificuldade para se articular e encontrar nomes com peso político para fazer frente ao bloco direitista em Mato Grosso, em especial na corrida ao Governo, cujo favorito (ainda que não confirmado pré-candidato), neste momento, é Mauro Mendes (UB).

Mendes deverá abrir espaço para a campanha ao Planalto de Jair Bolsonaro (PL), somando ao bloco encabeçado pelo atual senador Wellington Fagundes (PL), nome bolsonarista ao Senado em 2022, e demais candidatos à direita.

Nome, talvez, forte à esquerda era justamente o de Lúdio. O deputado, porém, negou qualquer projeto político que não o de sua reeleição à AL.

“Realizamos nesta quinta-feira (14/04) um ato político de lançamento de pré-candidaturas ao Governo do Estado e ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em Mato Grosso. Pela defesa da candidatura Lula presidente, em oposição a Bolsonaro e seus generais, ao governo Mauro Mendes e seus ruralistas, na defesa dos direitos do povo trabalhador. Se colocaram à disposição para cumprir essa tarefa os professores Domingos Sávio da Cunha Garcia (Unemat) e Reginaldo Araújo (UFMT) como pré-candidatos ao Governo do Estado, e o agrônomo James Cabral, de Cáceres, como candidato ao Senado”, disse Lúdio em suas redes sociais.