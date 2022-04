Quanto custa ter uma horta em casa?

Quando falamos sobre ter uma horta, algumas pessoas acabam imaginando que, para isso, é necessário investir muito dinheiro. No entanto, ao fazer as escolhas certas e manter os cuidados com as plantas em dia, a tão sonhada horta em casa poderá caber dentro do seu orçamento, sem grandes problemas.

Com isso, as hortas em domicílio têm se tornado cada vez mais frequentes e não é necessário morar em uma chácara ou ter um sítio para criar a sua própria hortinha. Na verdade, não é preciso nem mesmo morar em uma casa com jardim para realizar esse sonho: você pode plantar seus próprios alimentos e temperos dentro do apartamento.

Com R$ 50, por exemplo, é possível fazer uma mini horta caseira com hortaliças, um vaso e terra adubada para garantir o sucesso da plantação. O primeiro passo é escolher as espécies desejadas e iniciar uma pesquisa sobre o processo de plantio.

Outro benefício é que: ter opções de alimentos plantados em casa, além de fazer bem à saúde, será uma opção bastante econômica para o seu bolso na hora de ir às compras, evitando gastos com ervas, temperos e alimentos.