Quarta rodada do Brasileirão tem Cuiabá no sábado e clássico na segunda

O Brasileirão 2022 chega à sua quarta rodada neste final de semana com nove jogos acontecendo entre sábado (29) e a segunda-feira (2). Flamengo e Palmeiras, que jogam pela Copa do Brasil, anteciparam a rodada e empataram em 0 a 0 ainda no dia 20.

A rodada se inicia amanhã (30) com duas partidas às 16h30. O Ceará recebe o Bragantino, enquanto o América-MG recebe o Athletico-PR. Também amanhã o Cuiabá enfrenta o Atlético-GO na Arena Pantanal.

No domingo (1) outros quatro jogos, com destaque para o Corinthians, que na última rodada perdeu em casa por 3 a 0 para o Palmeiras, mas venceu o Boca Juniors em casa pela Libertadores no meio de semana. O Timão recebe o Fortaleza na Neo Quimica Arena. Na segunda (2), um clássico para fechar a rodada, com São Paulo e Santos se enfrentando no Morumbi.

Veja abaixo onde assistir aos jogos da quarta rodada do Brasileirão:

Ceará x Red Bull Bragantino

Data e horário: sábado (30), 16h30

Onde assistir: Premiere

América-MG x Athletico-PR

Data e horário: sábado (30), 16h30

Onde assistir: Premiere

Goiás x Atlético-MG

Data e horário: sábado (30), 18h30

Onde assistir: SporTV e Premiere

Cuiabá x Atlético-GO

Data e horário: sábado (30), 19h

Onde assistir: Premiere

Botafogo x Juventude

Data e horário: domingo (1), 11h

Onde assistir: Premiere

Corinthians x Fortaleza

Data e horário: domingo (1), 16h

Onde assistir: Premiere

Coritiba x Fluminense

Data e horário: domingo (1), 16h

Onde assistir: Premiere

Internacional x Avaí

Data e horário: domingo (1), 18h

Onde assistir: SporTV e Premiere

São Paulo x Santos

Data e horário: segunda-feira (2), 20h

Onde assistir: Premiere