Quatorze entidades receberão as doações do 8 º Festival Braseiro

Mais do que um festival de gastronomia, o Braseiro é uma ação social e que nesta 8º edição vai beneficiar 14 entidades. O evento, legitimamente mato-grossense acontece no dia 14 de maio e todo o lucro arrecadado será revertido para instituições escolhidas por uma comissão especializada.

Thais Pellozo, que faz parte da comissão responsável por analisar as proponentes, conta que o festival é conhecido no país por oferecer carne de qualidade, cerveja, e um bom atendimento ao público. “Mas ele nasceu da solidariedade. Somente neste ano tivemos 43 entidades inscritas. Todas foram devidamente visitadas por um grupo de pessoas voluntárias e que, de formas diferentes, conheceram o Braseiro”, conta.

Até hoje, foram arrecadados pelo Braseiro R$ 1.066.497 para 66 entidades filantrópicas. O presidente da Associação Braseiro, idealizadora do festival, Marco Túlio Duarte Soares, conta que realizou uma visita ao projeto de equoterapia beneficiado com um equipamento que simula a criança fazendo todos os movimentos como se estivessem andando a cavalo.

“Essa doação está ajudando com que crianças deixem a cadeira de rodas. E saber que ajudamos nesse processo é muito emocionante e gratificante. Achar que estamos fazendo a diferença é uma coisa, mas ver que realmente está sendo feita, é espetacular”, conta.

O festival será realizado no dia 14 de maio de 2022, no Rancho Dourado, em Cuiabá. Aos visitantes, serão disponibilizadas em 100 estações dos mais diversos cortes de carnes bovinas, ovinas, suínas, aves, entre outras. Além da gastronomia, atrações musicais nacionais e regionais também serão realizadas durante todo o período do festival.

Para acompanhar todas as novidades sobre o evento acesse o site www.festivalbraseiro.com.br e acompanhe também as redes sociais no Instagram @Festivabraseiro_ e no Facebook: FestivalBraseiro.

Instituições beneficiadas

Neste ano, as instituições beneficiadas são: Associação Anjo Miguel, Associação Beneficente Menino Jesus (ABMJ), Associação de Espinha Bífida de Mato Grosso, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, Associação Mato-grossense de Equoterapia, Associação Mato-grossense dos Cegos, Colégio Dom Pedro, Creche Falcãozinho, Judô da Paz, Obras Sociais da Associação Praieiro, Obras Sociais Irmã Cristhianne, Paróquia São João Dom Bosco e Ubuntu.

Pontos de venda

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Tech Tickets (www.techtickets.com.br) ou em pontos de venda físicos. Em Cuiabá, as entradas serão comercializadas no Pantanal Shopping, Goiabeiras Shopping e ainda na loja da Celeiro Carnes, localizada no Alpha Mall 1.

Em Rondonópolis, as vendas são nas lojas do Grupo Celeiro. Os endereços podem ser conferidos no link: https://www.grupoceleiro.com/novo/onde-encontrar