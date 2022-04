Quatro perfis de decoração para você se inspirar no Instagram

Seja para quem está sonhando com o primeiro apartamento ou mesmo planejando reformar os ambientes, o Instagram tem se mostrado uma excelente fonte de inspiração. Pensando nisso, separamos para você 4 perfis de decoração para se inspirar. Confira!

1. DIYCore (@diycore)

Criado pela designer de interiores e empreendedora Karla Amadori, o @DiyCore é um perfil de decoração no Instagram que já se tornou referência quando o assunto é Do It Yourself com projetos de reparos, customizações e criações feitas sem ajuda profissional.

2. Matheus Ilt (@matheusilt)

O perfil do Instagram do influencer digital @MatheusIlt é o lugar perfeito para quem ama reformas de ambientes, decoração criativa e, claro, muita inspiração para deixar a casa mais moderna e com estilo.

3. Histórias de Casa (@historiasdecasa)

O @HistóriasDeCasa, como o nome já diz, é um perfil no Instagram que vai além da decoração: ele conta a história de cada cantinho e mostra a forma como as pessoas se relacionam com o lugar onde moram.

4. Meu Alugado (@meualugado)

Ótimo para quem mora em casa ou apartamento alugado, o @MeuAlugado foi criado para mostrar exatamente o que você está querendo: a transformação de um imóvel alugado em um ambiente personalizado.