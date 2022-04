Réu é condenado a mais de 40 anos de prisão por estupro e feminicídio

Quarenta e dois anos e oito meses de reclusão. Esta foi a pena aplicada ao réu Adevanir Ferreira da Silva, nesta quarta-feira (13), em julgamento realizado no município de Lucas do Rio Verde.

Os jurados acolheram a tese defendida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e reconheceram o feminicídio e as qualificadoras emprego de asfixia, utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe em relação à prática de homicídio contra a vítima Salvina dos Santos Vidal. O réu foi condenado ainda por estupro.

Durante o julgamento, o promotor de Justiça que atuou no júri, Saulo Pires de Andrade Martins, destacou que o crime foi cometido em 08 de março de 2020, no Dia Internacional da Mulher. Enfatizou a comoção gerada na sociedade em razão do trágico e brutal feminicídio.

O promotor de Justiça explicou que a defesa pleiteou, entre outros pedidos, o reconhecimento de um crime único de estupro seguido de morte, o que não foi reconhecido pelos jurados. O réu não poderá recorrer da sentença em liberdade.