Rondonópolis é o 2º município que mais gera oportunidades e registra 2,4 mil empregos no 1º trimestre

Rondonópolis abriu 2.424 vagas formais de trabalho no primeiro trimestre de 2022, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Esse número aponta que de janeiro a março deste ano houve um aumento de 7% se comparado com o mesmo período de 2021 que somou 2.249 contratações.

Com esse resultado, Rondonópolis segue sendo o 2º município que mais gera emprego no estado de Mato Grosso, ficando atrás apenas da Capital, que no primeiro trimestre empregou 4.219 pessoas.

O setor de serviços segue liderando como o que mais emprega em Rondonópolis com 3.097 admissões nos três primeiros meses do ano. Em seguida ficou o ramo da Construção que gerou 612 vagas de emprego no mesmo período. Comércio e Indústria aparecem na sequência com 318 e 211, respectivamente e apenas o setor da Agropecuária terminou o trimestre com saldo negativo de -19.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, esse período tem uma tendência natural para gerar mais emprego. “Temos um aquecimento maior nessa época que é influenciável por causa do escoamento da produção, por isso há muitas contratações no setor de serviços. Já a construção civil vem ano após ano se superando e está contratando muita mão de obra na cidade. Por onde se anda no município é possível ver o aquecimento desse setor”, afirma.

Só em março deste ano, Rondonópolis chegou ao total 4.432 admissões, mas em contrapartida tiveram 3.871 demissões, chegando ao resultado positivo de 561. Isso representa um aumento de 45% se comparado com o mesmo mês de 2021, onde o resultado foi de 385 empregos formais.