Rondonópolis recebe mais de R$ 2 milhões em emendas para a Saúde

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) destinou mais de R$ 2 milhões para promover investimentos em diversas áreas da saúde pública do município de Rondonópolis.

O objetivo do deputado é auxiliar a Prefeitura e a Santa Casa no trabalho de melhoria e ampliação do atendimento aos pacientes do SUS. Já está na conta da Prefeitura R$ 170 mil para a compra de uma nova ambulância que irá garantir mais celeridade no atendimento de pessoas que precisam no atendimento clínico hospitalar.

O deputado comentou do seu trabalho pela saúde de Rondonópolis. “A saúde não espera e estamos trabalhando para que o cidadão possa ser atendido com dignidade pelo poder público, pois este é um direito constitucional. Já viabilizamos em 2020 uma ambulâncias e neste ano continuamos destinando recursos para auxiliar no trabalho da Prefeitura e Hospitais”, disse o deputado Thiago Silva.

Thiago Silva destinou neste ano cerca de R$ 200 mil para a Santa Casa de Rondonópolis com o intuito de auxiliar no custeio do atendimento de pessoas que realizam quimioterapia e a implantação da “Casa da gestante” para o atendimento público às mulheres.

O parlamentar está destinando mais de R$ 500 mil em 2022 para a compra de equipamentos de mamografia e endoscopia que servirão para o atendimento especializado da população de Rondonópolis

O deputado também viabilizou em seu mandato mais de R$ 1,3 milhão para o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso que realiza atendimento filantrópico em Rondonópolis para pessoas que possuem transtornos mentais. O recurso foi garantido por meio da emenda do deputado ao Projeto de Lei n 10.709/2018 para alterar o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF/MT) e inserir o Hospital Paulo de Tarso, a partir de 2020, entre as instituições contempladas com os recursos do fundo.

Rondonópolis possui hoje mais de R$ 250 mil habitantes e presta atendimento de saúde para aproximadamente 19 municípios das regiões sul e sudeste.