Rondonópolis será tema de Webinar das Cidades Digitais

Na próxima terça-feira (03/05), um evento online promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) reúne Prefeituras da região Leste do Mato Grosso para tratar de tecnologia e inovação nos serviços públicos.

O encontro virtual vai mostrar como Rondonópolis e Barra do Garças investem na modernização da máquina pública. “Não dá mais para se administrar sem o auxílio de ferramentas que propiciem maior interação com a população e maior eficiência da máquina pública. Por isso a importância de se compartilhar experiências, soluções e ideias que possam contribuir a adoção de tecnologia nas cidades”, ressalta o diretor da RCD, José Marinho.

Entre os convidados confirmados estão o vice-prefeito de Barra do Garças, Prof. Sivirino Souza dos Santos, e a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondonópolis, Neiva Terezinha de Cól, além de especialistas que apresentam soluções os municípios. “Não estamos falando apenas de conectividade, mas das inúmeras possibilidades que são geradas a partir das cidades digitais e inteligentes, e que trazem impactos em toda a sociedade. A pandemia vem acelerando o processo de modernização dos serviços públicos e no evento vamos conhecer como as Prefeituras investem em transformação digital”, completa o diretor.

Cidade Inteligente – As políticas de fomento às cidades inteligentes em andamento no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) também serão apresentadas pela analista do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTI, Karina Vidal.

De acordo com ela, uma plataforma de diagnóstico de maturidade para cidades inteligentes e sustentáveis está disponível para auxiliar as Prefeituras na construção de projetos. A ferramenta, conforma explica ela, é um dos desdobramentos da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. “É um produto que trabalha com indicadores, que buscamos com bases secundárias e um questionário onde a Prefeitura vai inserir as suas informações. Uma vez preenchido esse formulário, a Prefeitura tem uma recomendação de qual nível de maturidade está, de acordo com o modelo da União Internacional de Telecomunicações. Vale a pena conhecer porque pode despertar algumas próximas ações”, ressalta Karina.

As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais da Região Leste do Mato Grosso são gratuitas para servidores públicos e representantes de entidades/universidades e podem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O evento, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, tem a parceria da S. Clara Comunicação, Betha Sistemas, 1Doc e Aprova Digital.