Rondonópolis vai sediar a 33ª edição do Miss Mato Grosso neste fim de semana

As mais belas mulheres do Estado vão estar em Rondonópolis neste fim de semana para participar da 33ª edição do Miss Mato Grosso CNB. O concurso que vai eleger a representante da beleza feminina mato-grossense garante uma vaga para o Miss Brasil. O evento está marcado para começar às 19h de domingo (10), no Casario, e será aberto ao público.

O concurso conta com a participação de 20 meninas, cada uma representando seu município de origem. Elas já estão começando a chegar em Rondonópolis para se preparar para o desfile. O maior evento da beleza feminina volta a acontecer na cidade, que recebeu o concurso pela última vez no ano de 2014, conforme informa o coordenador do Miss MT Warner Willon.

O Miss Mato Grosso CNB tem o suporte da Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria de Cultura. Pedro Augusto, secretário da pasta, ressalta que a cidade terá uma nova opção de evento para toda a família. O Casario estará aberto com todas as opções de bares e restaurantes, além das atrações musicais e o principal que é o desfile.

Além das misses, o evento tem a presença confirmada da Miss Brasil Mundo 2021 Caroline Teixeira, Miss Gran Brasil 2020/21 Lorena Rodrigues, da Miss Supranational Mato Grosso 2022 Isabelle Castro e do mister Mato Grosso Luis Henrique Santos. Eles vão compor a banca de jurados juntamente com outros profissionais como médicos e autoridades do município.

A vencedora do concurso, além de receber o título e ostentar a faixa de Miss Mato Grosso, tem vaga garantida para participar do evento Miss Brasil Mundo, previsto para acontecer no mês de junho em Brasília. A segunda e terceira colocada também recebem a coroa e faixa de classificação.

“Está tudo certo para o sucesso do nosso evento. A partir de sexta-feira (8) as meninas cumprem uma agenda de compromissos na cidade, enquanto a estrutura começa a ser montada no Casario”, comenta Warner Willon. Em Rondonópolis ele conta com o apoio de Ronaldo Dias na organização que ressaltou esse ser um evento para toda família.