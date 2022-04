Rota do Oeste apresenta pacote de obras em reunião com prefeito

Representantes da Concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho da BR-364 em Rondonópolis, apresentaram ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB) um cronograma com pelo menos duas melhorias, previstas para início ainda no primeiro semestre de 2022, sobre a rodovia federal. Nos planos da empresa, um canal de drenagem na região da gleba do Rio Vermelho e a instalação de uma segunda passarela para travessia de pedestres.

Orçada inicialmente em R$ 8 milhões, a drenagem na gleba tem previsão de início das obras no dia 28 de abril às margens da BR e duração estimada em cinco meses até a conclusão. A obra faz parte de um acordo firmado entre a concessionária e o Ministério Público Estadual, a título de recuperação ambiental.

Prevista para julho, a instalação da segunda passarela, no trecho da rodovia que dá acesso à região do Parque Universitário. Desta segunda, a equipe não informou o orçamento. “Pode até se pensar que está é uma obra pequena, mas, para mim, é uma das mais significativas. Quem é rondonopolitano sabe quantas vidas já foram ceifadas naquele trecho por falta de uma passarela para a travessias segura”, destacou o prefeito. “Não faço política pensando no tamanho da obra, mas em sua importância. Esta passarela é fundamental e trata da relação social da população dividia entre um lado e outro da BR”, completou.

Pátio finalizou o discurso destacando o que chamou de “onda positiva” sobre as obras de infraestrutura de Rondonópolis. “Estamos entregando asfalto, investimentos nos distritos industriais, queremos construir um novo distrito. Rondonópolis vive um momento muito positivo”, disse.

Ponte sobre o Rio Vermelho

Ainda na reunião, os representantes da concessionária mencionaram as obras da ponte sobre o Rio Vermelho, no perímetro urbano da rodovia federal. Segundo a empresa, parte da obra se mostrou mais complexa que o previsto incialmente, a partir do início da reforma. “Tivemos que aumentar a intervenção. Depois que vimos a situação comprometida da estrutura. Por isso, estamos reconstruindo de baixo para cima, ainda que sem interromper por completo o tráfego”, explicou.

A previsão de conclusão da obra da ponte, segundo a empresa, é agosto de 2022.