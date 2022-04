Rússia anuncia cessar-fogo em Mariupol para retirada de civis

A Rússia anunciou a intenção de cessar as hostilidades nesta segunda-feira (25) para permitir a retirada de civis e de combatentes ucranianos que estão refugiados no complexo metalúrgico de Azovstal, localizado em Mariupol, no sudeste da Ucrânia.

As forças russas e seus aliados separatistas pró-Rússia na Ucrânia se comprometem a “cessar unilateralmente as hostilidades às 14h00 de Moscou (8h00 em Brasília), disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

As autoridades russas também prometeram que os civis poderão sair “para a direção que escolherem”.

Enquanto isso, o ministério insistiu que as forças ucranianas devem mostrar sua prontidão para iniciar as retiradas “levantando bandeiras brancas” a Azovstal.

A Rússia reivindicou na semana passada o controle de Mariupol, com exceção do complexo industrial onde os últimos combatentes ucranianos estavam presentes.

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou o bloqueio da usina, onde centenas de civis se refugiaram ao lado de combatentes ucranianos.