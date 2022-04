Sabonete íntimo: é mesmo necessário?

Quando as mulheres vão à farmácia geralmente encontram uma grande variedade de opções de sabonetes íntimos para comprar. Com os mais variados nomes, eles prometem basicamente a mesma coisa: “cuidar da higiene íntima feminina, proporcionando uma sensação de frescor e conforto”. Mas, afinal, será que as mulheres realmente necessitam de um sabonete especial para sua higiene íntima?

Os sabonetes íntimos são sabonetes que têm pH mais ácido, variando entre 4,5 a 5,5. Portanto, são mais próximos ao pH da pele vulvar e, além de tudo, hipoalergênicos (produtos com baixo potencial de causar alergia).

No entanto, ao contrário do que muitos pensam, ele é um produto dispensável e pode ser facilmente substituído por um sabonete neutro. Mas, para as mulheres que gostam dos diferentes tipos de sabonetes, acham o cheiro e a sensação agradáveis, esse tipo de produto pode, sim, ser uma boa opção. Desde que, claro, seja usado corretamente.