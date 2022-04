Saiba como economizar na ceia e nos ovos de chocolate na Páscoa

A Páscoa é celebrada por boa parte dos brasileiros, seja com as tradicionais ceias, seja presenteando amigos e familiares com ovos de chocolate. Mas é também um momento de gastos extras que comprometem o orçamento. Por isso, veja como é possível economizar na data.

1. Planeje seu orçamento e busque os produtos mais em conta

Faça uma lista com tudo que precisa comprar para a data e um planejamento com o valor que está disposto a gastar com cada item. Isso ajuda o consumidor a entender quanto pode desembolsar, evita que ele compre mais do que o necessário ou que extrapole o valor que reservou para o período.

Outra sugestão é definir a ceia de acordo com os produtos mais baratos do momento. O arroz, por exemplo, vem caindo de preço, mas continua bem mais caro do que anos atrás. Do milho, passe longe. Feijão preto, abacaxi e limão estão mais acessíveis.

2. Pesquise, e de preferência na internet

Quando for escolher os produtos que vai comprar, fique de olho nas variações de preços. É comum que haja diferença nos valores de loja para loja. Aproveite a internet para pesquisar onde cada item está mais barato. Esse é um jeito rápido de descobrir as melhores ofertas, e mais fácil do que ir presencialmente a vários estabelecimentos.

3. Ovos do mesmo tamanho, mas com preços bem diferentes

Há uma infinidade de fabricantes e tipos de ovos de Páscoa no supermercado, com qualidades semelhantes. Uma dica é escolher aqueles parecidos com o que queria comprar, mas que estão mais em conta. Se quer economizar, evite as marcas de grife ou de lojas normalmente caras. Outra opção ainda é trocar o ovo de chocolate por barras ou caixas de bombons.

4. Compre antes… ou depois

Quanto mais perto da data, mais caros os itens ficam. Além disso, é bem provável que as opções mais em conta e de qualidade já tenham se esgotado. Por isso, programe-se para não deixar as compras para a última hora.

Outra estratégia para os atrasados e econômicos é só comprar os ovos de chocolate depois da data. Até porque o gosto continuará o mesmo, ao contrário dos preços, que cairão consideravelmente.

5. Compre de produtores locais

Sabe aquele amigo da sua prima ou sua vizinha com dom para a cozinha que faz ovos de Páscoa e bombons? Então, esses produtores informais têm bons produtos para o paladar e para o bolso. Nesta época do ano não é difícil encontrar esses itens também em bares e padarias. Sem contar ainda que há opções artesanais para todos os gostos.

6. A união ajuda na economia

Em vez de comprar bombons e ovos de chocalate para várias pessoas, junte seus amigos e familiares e faça um amigo secreto temático. Assim, a quantidade de produtos que precisa comprar diminuirá bastante. Outra dica que privilegia a união é a ceia compartilhada: cada um leva um prato e ninguém é obrigado a pagar a conta inteira.

7. Não leve as crianças às compras

As crianças ficam animadas com a data e vão querer escolher o ovo que querem ganhar — e elas têm faro apurado para os produtos mais caros, acredite. Se quiser economizar, portanto, não as leve para o supermercado. Além de querer produtos fora de seu orçamento, vão tentar convencer você a comprar mais de um item. Uma dica: escolha você mesmo a opção e surpreenda-os.