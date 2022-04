Saiba como melhorar sua semana seguindo esses cinco passos

Algumas vezes, chega o meio da semana e o desânimo já bate, não é mesmo? Reuniões o tempo todo, problemas no trabalho e entregas apertadas. Tudo isso pode acabar nos deixando pra baixo e sem motivação para novos projetos. Mas, não podemos deixar que esses problemas acabem com a nossa semana – ainda há solução!

Pensando nisso, separei dicas de como melhorar sua semana seguindo 5 passos simples. Confira!

1o passo: tenha uma boa noite de sono!

Quando a noite chegar, desconecte-se de todos os problemas. Caso não consiga fazer isso sozinho, opte por uma meditação guiada até que seu corpo relaxe e você pegue no sono.

2o passo: alimente-se bem.

A alimentação é capaz de mudar completamente o nosso humor. Por isso, programe-se para fazer as refeições nos horários corretos e com alimentos ricos em nutrientes. Comer uma “bobeirinha” ao longo do dia pode até ser um grande conforto, mas evite exageros que, ao longo prazo, possam comprometer sua saúde.

3o passo: pratique atividades físicas.

Praticar atividades físicas pode te dar ânimo durante a semana, uma vez que os exercícios fornecem hormônios importantes para nossa felicidade. Mas, caso você não tenha muito tempo para isso, existem opções rápidas que também podem melhorar seu dia, como um alongamento, uma meditação ou uma caminhada rápida, de até 30 minutos.

4o passo: organize-se.

Organizar as demandas pode aliviar toda a pressão de seus pensamentos. Por isso, tenha um caderno onde possa anotar todas as tarefas que precisa fazer durante a semana. Dessa forma, você poderá organizar seu tempo e ficará menos preocupado com as demandas.

5o passo: tire um tempo para você.

Por mais óbvio que possa parecer, algumas vezes nos perdemos tanto na loucura da semana que esquecemos de cuidar de quem mais importa: nós mesmos. Portanto, ao sair do trabalho, tire um momento para se desconectar de tudo, tome um banho relaxante e aproveite para ler um livro ou conversar com alguém que ama.

Com essas simples dicas, eu garanto que sua semana será muito melhor!