Saiba por que o café é capaz de provocar vontade de ir ao banheiro

O café, bebida presente no cotidiano de grande parte dos brasileiros, apresenta a capacidade de gerar aumento de energia. Contudo, este não é o seu único efeito. Pesquisas apontam que o café também é responsável por acelerar os movimentos do intestino, despertando vontade de ir ao banheiro.

Para Kyle Staller, diretor do Laboratório de Motilidade Gastrointestinal do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, não há muita pesquisa sobre o assunto por não haver demanda médica que necessitasse de uma investigação mais profunda, ou também porque o tema pode ser dotado de obviedade. Contudo, alguns estudiosos voltaram suas atenções para a relação entre café e os movimentos intestinais.

Algumas pesquisas, portanto, mostraram que o consumo de café era mais eficaz do que de água morna para produzir movimentos no intestino. Esta análise não diminui a importância do consumo de água para o corpo humano. Além disso, a diferença entre o café descafeinado ou cafeinado não demonstrou importância nos estudos, já que outras substâncias da bebida podem ser responsáveis por despertar a vontade repentina de ir ao banheiro.

As identidades e ações desses compostos no processo digestivo ainda são desconhecidos, contudo, os pesquisadores ainda são capazes de realizar algumas análises sobre o assunto.

Consumo de café pode causar contrações no cólon

O cólon apresenta três tipos de contrações, que, juntas, trabalham para misturar, amassar e ejetar as fezes. O café tem a capacidade de estimular essa atividade motora em minutos pós seu consumo, disse Staller. Um estudo realizado em 1988, mostrou que a bebida entra em conato com o revestimento do estômago, desencadeando o sistema nervoso ou uma resposta dos hormônios que resulta na contração do cólon. Essas contrações, portanto, refletem no desejo de evacuar.

Café pode afetar a produção de ácido gástrico

Segundo Staller, o café pode ser responsável pelo estímulo de liberação do hormônio gastrina, que permite a produção do ácido gástrico. O ácido gástrico auxilia na digestão de alimentos e pode promover a atividade do cólon. Em um estudo de 2009, alguns homens, em jejum, receberam uma refeição e um café preto, ou apenas a refeição. Os pesquisadores, então, observaram que o café acelerou consideravelmente o processo que leva o alimento sair do estômago e adentrar no intestino delgado.

Café, laticínios e digestão

Para os intolerantes à lactose, o consumo de creme no café pode causar um movimento repentino de evacuação. Apesar dos benefícios do café para o movimento intestinal, confiá-lo para combater a constipação não é o ideal. Se estiver apresentando problemas para ir ao banheiro regularmente, o recomendado é procurar um médico.