São Paulo recebe complexo científico e cultural sobre o agronegócio

Um complexo científico e cultural a céu aberto em plena Vila Mariana, em São Paulo. Este será o Planeta Agro, um projeto da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e que nasceu da necessidade de aumentar a conexão entre o campo e a cidade.

O projeto contempla a implantação de jardins, canteiros, espaços culturais, espaço kids, centro de tecnologia, exposição de cultivos e de empresas parceiras, praça de conteúdo, informações sobre as nascentes da região e espaço gastronômico.

O coordenador da APTA Sergio Tutui explica que o Planeta Agro será aberto a toda a população. “Os moradores das cidades são o nosso principal público-alvo para o tratamento de questões culturais relativas à produção do agronegócio. Faremos também um trabalho junto ao público infantil para a valorização da educação, privilegiando o resgate da conexão entre o campo e a cidade”, explica.

Tutui destaca que há uma parcela da sociedade que ainda não tem a real dimensão do trabalho que é feito no campo. “Boa parte do nosso alimento que chega ao nosso prato é produzida em bolsões de pequenos produtores e isso precisa ser comunicado, valorizado e destacado na cidade. Todos precisam ter o conhecimento amplo de como o leite, o feijão, o arroz, por exemplo, chegam à nossa casa”, afirma.

Após o lançamento, o Governo abrirá a possibilidade de participação de empresas privadas. “O Planeta Agro é um projeto do Governo do Estado de São Paulo e contará com a participação de empresas como parceiras para garantir sua sustentabilidade”, destaca Sergio Tutui.