Secretaria Estadual de Saúde recebe 100 monitores hospitalares para atendimento nas unidades regionais

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) assinou, nesta quarta-feira (27.04), o termo de recebimento de 100 monitores multiparâmetros do Ministério da Saúde. Os equipamentos foram doados para o órgão estadual por meio do projeto ‘Parceria para o Desenvolvimento Produtivo’, coordenado pelo Governo Federal, Universidade do Estado da Paraíba (UEPB) e Lifemed.

“Ficamos gratos por essa doação e sem dúvida os novos monitores irão agregar na modernização e qualidade dos atendimentos realizados pelos Hospitais Regionais. Os equipamentos serão distribuídos entre as nossas oito unidades de saúde para atender os pacientes do centro cirúrgico, sala de recuperação pós anestésico, UTIs e leitos clínicos”, informa a secretária adjunta de Gestão Hospitalar da SES, Caroline Dobes.

Os 100 monitores hospitalares estão avaliados em R$ 2,4 milhões. Além da SES-MT, outros Estados brasileiros também foram contemplados com a doação. Conforme o coordenador de projetos da UEPB, Paulo Barbosa, o projeto já possibilitou a entrega total de 3 mil monitores. “Esperamos com essa doação fortalecer a assistência do Estado de Mato Grosso aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, diz Paulo.

O projeto ‘Parceria para o Desenvolvimento Produtivo’ é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa internalizar tecnologia para o Sistema Único de Saúde por meio da combinação de parceiros privados e públicos. Paulo explica que a Lifemed é o parceiro privado, detentor da tecnologia, e a UEPB dispõe da única linha de produção pública dentro de uma universidade que entrega produtos para o SUS.