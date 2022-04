Secretaria libera 11ª parcela do auxílio internet para profissionais da educação

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) liberou, nesta quinta-feira (07.04), a 11ª parcela do pagamento do Auxilio Internet, referente ao mês de março, a 17,8 mil profissionais da educação no valor total de R$1.252.440,00.

O auxílio dos meses de janeiro e fevereiro de 2022 foi repassado para os professores junto com o valor destinado ao mês de dezembro de 2021. Cerca de 16,4 mil professores foram beneficiados, com recursos da ordem de R$1.153.180,00.

Os planos de internet são de R$ 6.020 por servidor, parcelados em 36 vezes. O Governo vai depositar o recurso na conta dos professores por três anos.

São beneficiados professores da educação básica da rede de ensino estadual do quadro efetivo e os sob contrato temporário, em efetiva regência de classe, além de diretores de escolas, coordenadores pedagógicos e assessores pedagógicos.

A iniciativa objetivou a mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19, uma vez que devido às medidas de biossegurança, as aulas e atividades escolares ocorreram de forma não presencial.

Essa ajuda de custo tem caráter indenizatório e corre com orçamento próprio da Seduc.

“Esse é um grande avanço que estamos realizando com foco na melhoria do ensino aprendizagem. Além do auxílio internet, proporcionamos aos professores a aquisição de notebooks sem onerar seu custo de vida”, explicou o secretário de Educação, Alan Porto.